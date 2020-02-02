12:42 | 3.02.2020

Фото предоставлено ГК «ДонЭкспоцентр»

С 24 февраля по 3 мая на Свердловской киностудии (пр. Ленина, 50 ж) в Екатеринбурге откроется мультимедийная выставка «Айвазовский. Гений и море».



Премьерный проект ростовской креативной студии Р-АРТ из серии «Великие русские живописцы» будет показан впервые именно в столице Урала. Фильм создавался в тесном сотрудничестве с Феодосийской картинной галереей, которая предоставила около шести десятков шедевров Ивана Айвазовского, а также с Русским музеем и другими галереями России.



Жители и гости Екатеринбурга смогут увидеть «ожившие» полотна. Картины будут проецироваться на панорамные полотна. Экраны имеют различную конфигурацию для максимальной реалистичности.



В течение последней недели будет показан мультимедийный фильм «Виктор Васнецов. Ожившие полотна». В прошлом году его зрителями стали свыше 15 000 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»