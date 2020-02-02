В Екатеринбурге компания собрала 40 млн рублей на строительство домов, но ничего не построила

11:57 | 3.02.2020

Фото: marconivideodem

В Екатеринбурге полиция возбудила сразу 18 уголовных дел в отношении руководства строительной компании «Центр загородной недвижимости» Владимира Хвалько. Дело в том, что компания собрала 40 миллионов рублей с жителей Екатеринбурга и области за строительство 40 домов и ничего не построила.



36 клиентов обратились в полицию. Уголовные дела завели по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).



По версии следствия, компания выступила генеральным подрядчиком при строительстве комплекса загородных жилых объектов на территории Свердловской области и Екатеринбурга. В октябре 2018 года фирма-застройщик приступила к работе, но вскоре проект свернулся, а в июле 2019 года стройка остановилась. Теперь строителям грозит до 10 лет лишения свободы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»