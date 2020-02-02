Скончался до приезда «скорой»: подробности смертельной аварии в Екатеринбурге

11:37 | 3.02.2020

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

Водитель ВАЗ-21140 ехал со стороны Екатеринбургской Кольцевой автодороги в сторону улицы Высоцкого, не обеспечил постоянный контроль автомобиля и выехал на обочину, где столкнулся со стоящим «Камазом».



В результате аварии до приезда «скорой» скончался молодой человек 2001 года рождения. Также пострадали три человека (1998 г.р.). С травмами различной степени тяжести их госпитализировали в больницу № 36. Водитель автомашины «Камаз» не пострадал.



В настоящее время сотрудники полиции опрашивают участников и очевидцев аварии. Обстоятельства и причины будут установлены в ходе расследования.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»