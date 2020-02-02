У жительницы Екатеринбурга арестовали Porsche Boxster за долги

11:11 | 3.02.2020

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

У екатеринбурженки за долги арестовали Porsche Boxster. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Свердловской области



Задолженность женщины перед кредитной организацией составила более 1 млн 800 тыс. рублей, при этом погашать долг она не торопилась. В связи с этим судебный пристав-исполнитель вместе с представителем взыскателя отправились к женщине.



На месте специалисты составили акт описи и ареста автомобиля Porsche Boxster. В настоящее время автомобиль находится у должницы на ответственном хранении, однако пользоваться она им не может.



Если женщина не погасит долг в установленный законодательством срок задолженность – автомобиль будет оценён и реализован на торгах. Все средства передадут взыскателю.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»