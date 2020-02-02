В плей-офф вышли, но работы ещё много: свердловский «Автомобилист» завершит выездную серию игрой с «Сибирью»

10:52 | 3.02.2020

Сегодня, 3 февраля, в Новосибирске свердловский хоккейный клуб «Автомобилист» завершит очередную выездную серию игрой с «Сибирью». Начало в 17:30 (по екб).



Ранее команды встречались 24 раза, из которых только в девяти матчах уральцы смогли одержать победу, забросив 51 шайбу и получив в ответ 65. Последний раз клубы играли 7 января – тогда «Сибирь» со счётом 3:4 одержала победу в овертайме.



Отметим, «Автомобилист» уже обеспечил себе выход в плей-офф. Команда с 69 очками расположилась на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции.



После сегодняшнего матча перед уральцами останется всего семь матчей регулярного чемпионата, после чего начнётся плей-офф.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»