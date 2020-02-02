В Свердловской области разыскивают пропавшего мужчину

10:23 | 3.02.2020

В Екатеринбурге пропал 39-летний Павел Журавлёв. Местонахождение мужчины неизвестно с 1 февраля. Тогда примерно в 15:00 Павел уехал из Арамиля в Екатеринбурге на автобусе № 182, после этого его никто не видел.



По словам знакомой пропавшего, Павел отправился в Екатеринбург, чтобы помочь другу с ремонтом. Он должен был доехать до Южного автовокзала, там пересесть на метро и поехать до станции «Уралмаш».



У мужчины жена и трое детей (младшему два года). Причин для исчезновения не было. К тому же ранее мужчина никогда не пропадал. Отмечается, что Павел страдает сахарным диабетом. Родственники мужчины обратились в полицию и к волонтерам поисковых отрядов, однако ответа пока не получили.



На момент исчезновения мужчина был одет в серую вязаную шапку, коричневую куртку, черные брюки и коричневые кроссовки.



Если вы видели Павла или владеете информацией о его примерном местонахождении – позвоните в полицию по телефону 112 либо жене пропавшего мужчины Анне по номеру +7 904 983 00 69.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»