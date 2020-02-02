В небе над Екатеринбургом появится транзит МКС на фоне Венеры

09:57 | 3.02.2020

Фото предоставлено Владиденом Санакоевым

В начале текущей недели жители Екатеринбурга смогут наблюдать транзит Международной космической станции на фоне Венеры.



Явление пройдёт по вечерам. Сегодня, 3 февраля, около 19:29 и завтра, 4 февраля, около 18:42.



«Транзит МКС на фоне Венеры в черте города Екатеринбурга. Если появится интерес отснять явление с длиннофокусным объективом, от 100 мм, то лучше не отходить от рекомендованной линии ни на шаг»,- пояснил «Областной газете» инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.



Напомним, ранее жители Первоуральска, Билимбая, Верхней Пышмы и Асбеста могли наблюдать транзит МКС по диску Луны.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»