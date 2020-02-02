В Екатеринбурге товарный поезд снёс автомобиль

09:23 | 3.02.2020

Фото: Е1.RU

Сегодня, около 6:00, в Екатеринбурге на железнодорожном переезде товарный поезд столкнулся с автомобилем. Инцидент произошёл по адресу Предельная, 1А.



Товарный поезд сдавал задним ходом и допустил наезд на Fiat Ducato. Поезд двигался не на большой скорости, поэтому в результате столкновения никто не пострадал.



По словам очевидцев, из-за аварии переезд закрывали на 45 минут. Сейчас все ограничения сняты.



В управлении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга отметили, что переезд оборудован всеми необходимыми знаками. Виновного установит проверка.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»