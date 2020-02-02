В Екатеринбурге произошла смертельная авария

09:09 | 3.02.2020

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня рано утром в Екатеринбурге по дороге на Новосвердловскую ТЭЦ произошла авария, в результате которой погиб человек.



ВАЗ-2114 врезался в стоящий на обочине КамАЗ. От сильного удара легковушка превратилась в груду металлолома. В ВАЗе в момент аварии находились четыре человека – три из них пострадали, и один, 18-летний парень, погиб.



Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»