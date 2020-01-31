В Екатеринбурге подросток попал под машину

18:04 | 2.02.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня утром, около 01:20, в Екатеринбурге несовершеннолетний угодил под колёса автомобиля. Инцидент произошёл на улице Бакинских Комиссаров, 93.



По предварительным данным, мужчина за рулём Lada Granta ехал по Бакинских Комиссаров со стороны улицы Победы в сторону Калинина и сбил пешехода, который перебегал проезжую часть на красный сигнал светофора. Мальчик добирался на курсов и хотел успеть на трамвай.



В результате аварии 15-летний молодой человек с переломом левой руки и ушибом грудной клетки был доставлен в больницу.



В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»