«Не лишайте жилья детей»: в Екатеринбурге жители частного сектора вышли на митинг против сноса своих домов

В парке Чкалова в Екатеринбурге состоялся митинг жителей цыганского поселка против сноса частного сектора. Мэрия города согласовала строительство высоток в Юго-Западном микрорайоне, из-за чего все коттеджи на улицах Волгоградской, Ясной, Бардина и Чкалова могут убрать.Вышедшие требовали признать их конституционное право на частную собственность. В этом вопросе граждан поддержала и пришедшая на митинг уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Кроме того, по ее словам, выделяли земельные участки под индивидуальное жилищное строительство там, где по генплану этого делать было нельзя. Сейчас кто-то должен ответить за эти решения.Мерзлякова заявила, что будут открыты две площадки по урегулированию конфликта – в ее кабинете и на территории администрации Ленинского района.Также на митинге присутствовал начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии Алексей Черноскутов.