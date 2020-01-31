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14:25 | 2.02.2020

Фото: Е1.RU

Житель Екатеринбурга ищет человека, который поджёг его иномарку

Ночью 1 февраля в Екатеринбурге возле дома на Красина, 3А неизвестный поджёг Toyota Camry. Хозяин иномарки ищет виновного.

После инцидента владелец машины по камерам видеонаблюдения выяснил, что ночью к иномарке подошёл человек, поставил какой-то предмет на капот и торопливым шагом удалился. Затем произошёл громкий хлопок, и машина загорелась.

Хозяин сгоревшей Toyota просит откликнуться тех, кто может располагать видеозаписями с моментом поджога. Мужчина отметил, что готов заплатить за информацию, которая поможет раскрыть преступление.

«Очень нужны записи видеорегистраторов с машин, находящихся в районе улиц Уральской, Маяковского, Красина, Смазчиков. Преступника привезли на машине. Я видел, как незадолго до поджога парковалась какая-то легковушка. Очень прошу откликнуться водителей такси, которые могли подвозить к нашему адресу высокого парня в темной одежде ночью 1 февраля с 3:30 до 4:30»,- рассказал хозяин машины.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений путем поджога). Сотрудники полиции проводят следственно-оперативные мероприятия.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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