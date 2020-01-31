«Сижу на тропинке, хочу пить. Ведёрко потеряла»: на Урале продолжаются поиски пропавшей пенсионерки

13:53 | 2.02.2020

На Урале продолжаются поиски пропавшей в свердловском посёлке Карпушиха 63-летней Надежды Неруш. Последний раз пенсионерка выходила на связь 13 июля 2019 года.



В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что информация об исчезновении тогда поступила сразу и сразу же начались поиски, однако до сих пор местонахождение женщины неизвестно. В телефонном разговоре с дочерью она сказала: «Сижу на тропинке, хочу пить. Ведёрко потеряла». Позже никакой новой информации уже не поступало.



Приметы: рост 160 см, 36 размер обуви, нормальное телосложение, голубые глаза, тёмно-русые осветлённые волосы. В день исчезновения была одета в светлую футболку, темные штаны и чёрные резиновые сапоги.



Если вы видели женщину – сообщите об этом инфоргам поиска: +79126674603, +79321176758.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»