Футбольный клуб «Урал» проведёт контрольный матч на «пафосных» сборах

13:25 | 2.02.2020

Сегодня, 2 февраля, футбольный клуб «Урал» проведёт первый контрольный матч на втором зимнем сборе в Пафосе. Спортсмены на стадионе «Пейя» встретятся с ФК «Арарат-Армения».



«Арарат-Армения» (Ереван) является действующим победителем Чемпионата Армении. В нынешнем сезоне команда занимает второе место и всего на одно очко отстает от лидера. В тренерский штаб входит Погос Галстян, который несколько лет работал в уральском клубе. Кроме того, свердловчанам будет противостоять экс-футболист «Урала» Антон Кобялко, выступающий в ереванской команде с 2018 года.



За ходом встречи можно следить на клубной странице в твиттере.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»