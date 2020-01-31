В новые садики Нижнего Тагила ищут младших воспитателей

13:13 | 2.02.2020

Фото: za-kоrdon.in.ua

В мэрии Нижнего Тагила прошло совещание по вопросам укомплектования кадрового состава новых детских садов. Первым откроют садик на Муринских прудах, два других откроются осенью.



Как сообщила начальник управления образования Татьяна Удинцева, все штатные расписания уже составлены, для новых детских садов уже выбраны заведующие и старшие воспитатели. Кроме того, нет проблем с набором сторожей и обслуживающего персонала.



Для полного обеспечения садиков кадрами не хватает 25 младших воспитателей. Претенденты на должность должны иметь профподготовку по педагогике. Для трудоустройства обращаться в МАДОУ «Радость».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»