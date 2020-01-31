На стройплощадке в Екатеринбурге опрокинулся кран

11:05 | 2.02.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

Накануне вечером, около 22:00, в Екатеринбурге на стройплощадке на Коуровской, 13 опрокинулся подъёмный кран.



На место происшествия выезжали сотрудники ГУ МЧС России по Свердловской области. Крановщик и другие люди, кто в момент инцидента находился на стройплощадке, не пострадали.



Отметим, на Коуровской, 13 застройщик «Желдорипотека» строят многоквартирный дом.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»