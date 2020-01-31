Теперь до Краснолесья: в Екатеринбурге изменится маршрут автобуса № 052

10:51 | 2.02.2020

Фото: Мария Быкова

В Екатеринбурге изменится маршрут коммерческих автобусов № 052. Сейчас автобус следует от остановки «Горбольница № 7» до «Онуфриева» (из Пионерского через центр города в микрорайон Юго-Западный) и обратно.



Согласно планам, уже в ближайшее время путь автобусов станет длиннее на 2,5 километра – они будут проезжать по Амундсена до микрорайона Краснолесье и останавливаться возле новостроек в районе перекрестка Академика Вонсовского-Чкалова.



По некоторым данным, по новому маршруту автобусы пойдут уже 8 февраля.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»