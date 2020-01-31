Новости дня
10:51 | 2.02.2020
Фото: Мария Быкова
Теперь до Краснолесья: в Екатеринбурге изменится маршрут автобуса № 052
Согласно планам, уже в ближайшее время путь автобусов станет длиннее на 2,5 километра – они будут проезжать по Амундсена до микрорайона Краснолесье и останавливаться возле новостроек в районе перекрестка Академика Вонсовского-Чкалова.
По некоторым данным, по новому маршруту автобусы пойдут уже 8 февраля.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:20 | 2.02.2020
«Не лишайте жилья детей»: в Екатеринбурге жители частного сектора вышли на митинг против сноса своих домов
14:25 | 2.02.2020
Житель Екатеринбурга ищет человека, который поджёг его иномарку
13:53 | 2.02.2020
«Сижу на тропинке, хочу пить. Ведёрко потеряла»: на Урале продолжаются поиски пропавшей пенсионерки
13:13 | 2.02.2020
В новые садики Нижнего Тагила ищут младших воспитателей
11:05 | 2.02.2020
На стройплощадке в Екатеринбурге опрокинулся кран
09:57 | 2.02.2020
В Екатеринбурге легковушка сбила человека
09:30 | 2.02.2020
В Екатеринбурге в аварии с участием такси пострадали два человека
06:09 | 2.02.2020
Пермский театр опера и балета стал первым в России партнером мирового университета «Моцартеум»
06:07 | 2.02.2020
Пермские дошкольники примут участие в чемпионате по робототехнике
06:06 | 2.02.2020
В Перми проходят бесплатные занятия по айкидо для пенсионеров и людей с особенностями здоровья
15:16 | 1.02.2020
В Нижнем Тагиле запустили горячую линию по изменению маршрутов общественного транспорта
14:36 | 1.02.2020
Екатеринбург и Ростов-на-Дону свяжет прямой авиарейс
12:24 | 1.02.2020
В Екатеринбурге на улице Куйбышева столкнулись две легковушки
11:30 | 1.02.2020
В Краснотурьинске прошёл профилактический рейд для автомобилистов
10:32 | 1.02.2020
В 2020 году в Екатеринбурге откроется сразу два ледовых городка
09:44 | 1.02.2020
Крупный пожар в здании на Уралмаше потушен
09:01 | 1.02.2020
В Екатеринбурге горело здание бывшего общежития на Стахановской
23:37 | 31.01.2020
В 2019 году свердловские медики полностью выполнили план по диспансеризации населения
22:39 | 31.01.2020
На ЕКАД столкнулись легковушка и фура «Монетки»
21:13 | 31.01.2020
В Екатеринбурге за 125 миллионов продают торговый центр
20:44 | 31.01.2020
В Екатеринбурге пройдет турнир по дзюдо «Большой шлем»
20:12 | 31.01.2020
В Екатеринбурге на Уралмаше во время уборки снега будут эвакуировать машины
19:24 | 31.01.2020
Боксер Евгений Тищенко выступит на турнире в Екатеринбурге
18:34 | 31.01.2020
В Екатеринбурге благоустроят дендропарк на улице Мира
18:17 | 31.01.2020
На выходных свердловчан ожидают снег и метели
17:55 | 31.01.2020
В Краснотурьинске жители жалуются на единороссов