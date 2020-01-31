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09:57 | 2.02.2020
Фото: ИА «Ночные новости»
В Екатеринбурге легковушка сбила человека
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что 21-летний водитель проезжал перекрёсток на «зелёный» и допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.
По некоторым данным, пострадавшим пешеходом оказался 35-летний мужчина. После аварии он долгое время лежал и не двигался. На «скорой» его госпитализировали в больницу № 36 с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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