В Екатеринбурге легковушка сбила человека

09:57 | 2.02.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

Вчера вечером в Екатеринбурге на Эльмаше на пересечении улиц Шефской и Фрезеровщиков Renault Logan сбил человека.



В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что 21-летний водитель проезжал перекрёсток на «зелёный» и допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.



По некоторым данным, пострадавшим пешеходом оказался 35-летний мужчина. После аварии он долгое время лежал и не двигался. На «скорой» его госпитализировали в больницу № 36 с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»