В Екатеринбурге в аварии с участием такси пострадали два человека

09:30 | 2.02.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

Накануне вечером в Екатеринбурге возле дома № 86 на улице Белинского произошла авария с участием Toyota и Lada (брендирована сервисом такси Uber). Есть пострадавшие.



Водитель Lada выполнял заказ – вез девушку. На перекрестке Белинского и Тверитина он столкнулся с белой Toyota. Все причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.



В результате аварии пострадали пассажирка Uber, находившаяся на заднем сидении, и водитель. Девушку с подозрением на сотрясение мозга на «скорой» доставили в больницу. У мужчины травма ноги.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»