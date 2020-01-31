В Екатеринбурге без вести пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

09:19 | 2.02.2020

В Екатеринбурге разыскивают 32-летнего Дмитрия Жданова. С 30 января местонахождение мужчины неизвестно, в настоящее время его телефон выключен. Дмитрий нуждается в медицинской помощи.



«Последняя информация от него – отправился автостопом в Москву. Но у него возможно психическое отклонение в поведении. Может врать, заговариваться, выдавать свои фантазии за действительность. Это появилось на фоне травмы головы, полученной 13 января»,- рассказала супруга Дмитрия.



Приметы: рост 170 см, плотное телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Особые приметы: на левом предплечье рисунок в виде абстракции, на левой ноге надпись «Алёна», шрам на лобной части головы в виде подковы, шрам на левой брови.



На момент пропажи был одет в пальто в чёрно-серую клетку, тёмные джинсы, красную бейсболку с надписью «Красная машина», тёмные туфли. С собой имел белую сумку-портфель с надписью «adidas».



Если вы знаете, где может находиться пропавший мужчина – сообщите об этом руководителю отряда Наталии по номеру телефона +7-9000-44-02-20.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»