Свердловский «Автомобилист» одержал победу над «Металлургом» в Магнитогорске

09:06 | 2.02.2020

1 февраля свердловский хоккейный клуб «Автомобилист» провёл выездной матч в Магнитогорске с местным «Металлургом». Встреча завершилось победой уральцев со счётом 2:3.



Открыл счёт на восьмой минуте матча нападающий «Металлурга» Богдан Потехин. Через шесть минут Алексей Васильевский забил гол в ответ – 1:1. Во втором периоде отличились обе команды: среди хозяев шайбу забросил Деннис Расмуссен, среди свердловчан – Питер Холланд. В конце третьего периода победу «Автомобилисту» принёс нападающий Брукс Мэйсек – 2:3.



Ворота уральцев защищал Владимир Галкин. Он и стал лучшим игроком матча в составе свердловчан.



В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» по-прежнему занимает четвёртое место. Сейчас команда имеет в запасе 69 очков. Ближайший соперник – «Барыс» (73 очка). На первом месте на «Востоке» расположился «Ак Барс» (80 очков).



Напомним, следующий матч «Автомобилист» проведёт завтра, 3 февраля, в Новосибирске с местной «Сибирью». Всего перед командой осталось восемь матчей регулярного чемпионата, после чего начнётся плей-офф.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»