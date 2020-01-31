В Екатеринбурге прошёл митинг в защиту основ конституционного строя России

Сегодня, 1 февраля, на Площади Обороны прошёл согласованный митинг в защиту конституционного строя России. На нём собрались представители различных политических движений Екатеринбурга и другие горожане, которые недовольны предлагаемыми поправками в главный закон страны. По официальной информации, в акции протеста приняли участие не более 120 человек. По другим данным - от 150 до 300.В анонсе мероприятия организаторы заявили целый список вещей, которые их не устраивают в процедуре введения правок в документ. Это, в частности, спешка, с которой изменения вводятся, состав комиссии, а также нежелание власти проводить референдум.Как заявляют организаторы, этой акцией они хотят начать общественную компанию, цель которой – заставить власть возобновить диалог с обществом.Один из участников митинга, представитель Российского социалистического движения Кирилл Гавриков рассказал: «РСД выступает на митинге потому, что мы считаем, что для комплекса предложенных поправок необходимо обязательно провести всенародный референдум по всем правилам, предусмотренным Конституцией».Добавим, что сегодня также прошёл третий по счёту массовый пикет «Левого фронта» у здания екатеринбургской мэрии против сноса частного сектора на Уралмаше.