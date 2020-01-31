В Нижнем Тагиле запустили горячую линию по изменению маршрутов общественного транспорта

15:16 | 1.02.2020

Фото: tagilka.ru

Сегодня, 1 февраля, в Нижнем Тагиле изменилась маршрутная сеть общественного транспорта. 9 из 61 автомобильных рейсов полностью отменили, а некоторые объединили между собой. Перевозчики запустили горячую линию для горожан, чтобы они не запутались в обновлённой схеме.



Как рассказали в пресс-службе мэрии, горячая линия будет работать в эти выходные и всю следующую неделю. Специалисты Управления городским хозяйством принимают звонки по телефону 48-41-54.



Также можно задать свой вопрос и компании-перевозчику. Маршруты Ленинского и Тагилстроевского районов обслуживают:

АПО «Союз-НТ» - телефон 47-89-98;

ООО «СТК Строитель-Т» - телефоны 8-922-100-70-03, 8-919-360-31-11, 48-84-06;

ООО «Тагилтранском» - телефоны 8-922-100-70-03, 8-919-360-31-11, 48-84-06.



Маршруты Дзержинского района обслуживает ООО «Фирма ТАС» — телефон 8 912 260-83-55.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»