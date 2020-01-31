Екатеринбург и Ростов-на-Дону свяжет прямой авиарейс

14:36 | 1.02.2020

Фото: azimuth.aero

Авиакомпания «Азимут» заявила об открытии нового направления на летний сезон 2020 года. Прямой авиарейс свяжет Екатеринбург с Ростовом-на-Дону.



Как сообщает пресс-служба авиакомпании, рейсы будут выполняться начиная с 17 апреля по 25 мая 2020 года дважды в неделю по понедельникам и пятницам, а с 28 мая по 22 октября – по понедельникам и четвергам.



Из Ростова-на-Дону в Екатеринбург самолёты будут вылетать в 00:40 и прибывать в 05:25. В обратном направлении воздушные суда полетят в 07:00 с прибытием в 07:55.



Добавим, что билеты на рейсы уже поступили в продажу. Минимальная стоимость полёта в одну сторону составит 1188 рублей.



Отмечается, что ещё одни новым направлением авиакомпании в этом сезоне станет Ростов-на-Дону – Баку.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»