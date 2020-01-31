Жители Нижнего Тагила смогут бесплатно обследоваться на онкологические заболевания

13:44 | 1.02.2020

Фото: Областная газета

Жители Жители Нижнего Тагила смогут пройти бесплатное профилактическое обследование на онкологические заболевания. Об этом сообщается в официальной группе администрации города во «ВКонтакте». Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями и пройдёт с 3 по 7 февраля.



К участию приглашаются тагильчане старше 30 лет и не имеющие ранее выявленных онкологических заболеваний. Обследование пройдёт в поликлинике ГБУЗ СО «Демидовской ГБ» на улице Горошникова, 37 для прохождения онкоскрининга. В него входят осмотр терапевта, УЗИ органов брюшной полости и малого таза, прием гинеколога и маммография.



Обращаться в кабинет №11 с 8.00 до 14.00. При себе иметь паспорт и страховой медицинский полис. Справки по телефону 8(3435) 41-97-52.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»