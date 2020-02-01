В Екатеринбурге на улице Куйбышева столкнулись две легковушки

12:24 | 1.02.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД

Сегодня, в 08:50 в Екатеринбурге произошла авария. ДТП случилось у дома №75 на улице Куйбышева.



По информации ГИБДД Екатеринбурга, авария произошла по вине пожилой женщины, которая находилась за рулем Chevrolet Cruze. При повороте налево она не предоставила преимущество в движении автомобилю Toyota Corolla, ехавшему по встречной полосе. Из-за этого и произошло столкновение.



«В результате ДТП пострадала 27-летняя женщина-водитель Тойоты Короллы, – сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, – Она госпитализирована в ГКБ №36, с предварительным диагнозом "перелом надколенника"».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»