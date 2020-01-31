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10:32 | 1.02.2020
Фото: Областная газета
В 2020 году в Екатеринбурге откроется сразу два ледовых городка
«Предварительно необходимо получить одобрение всех профильных служб и ведомств, чтобы в полной мере гарантировать безопасность гостей. Мы уверены, что две площадки сделают отдых еще комфортнее, а полученные рекомендации граждан обязательно нам в этом помогут», – приводит слова замглавы Екатеринбурга по вопросам соцполитики Дмитрия Баранова пресс-служба мэрии города.
Отмечается, что администрация города продолжает обсуждать идеи по дальнейшему развитию концепции ледового городка.
Напомним, что этой зимой ледовый городок на площади 1905 года за месяц посетили более 650 тысяч человек.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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