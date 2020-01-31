Крупный пожар в здании на Стахновской потушен

09:44 | 1.02.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожарные справились с огнём в неэксплуатируемом здании по улице Стахановской в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Открытое горение пожарно-спасательные подразделения ликвидировали в 08:46 утра. Сейчас огнеборцы ведут проливку и разборку сгоревших конструкций.



Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет.



Напомним, что в тушении пожара были задействованы 67 человек личного состава и 19 единиц спецтехники.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»