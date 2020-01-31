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09:29 | 1.02.2020

Фото: ГИБДД Каменска-Уральского

На свердловской трассе легковушка столкнулась с грузовиком. Один человек погиб

В пятницу вечером на свердловской трассе под Каменск-Уральским произошло ДТП. Авария случилась 83 километре дороги Екатеринбург – Шадринск – Курган. В результате инцидента погиб один человек.

«По предварительной информации, 37-летний водитель ZAZ Chance, двигаясь со стороны Каменска-Уральского в сторону города Екатеринбурга, по неустановленным причинам допустил выезд на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение со встречным грузовиком MAN, под управлением 44-летнего мужчины», – сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Пассажира с травмами увезли в больницу Каменск-Уральского.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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