В Екатеринбурге горит здание бывшего общежития на Стахановской

09:01 | 1.02.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Екатеринбурге загорелось заброшенное 4-этажное здание на улице Стахановской. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера МЧС в 3:30.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, общая площадь возгорания составляет 500 кв.м, горят стены и перекрытия. Из-за пустотных деревянных перекрытий огонь быстро распространялся, но сейчас пожарным уже удалось его локализовать.



В тушении пожара задействованы 67 человек личного состава и 19 единиц спецтехники.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»