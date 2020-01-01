На ЕКАД столкнулись легковушка и фура «Монетки»

В Екатеринбурге на 10 километре ЕКАД днем 31 января произошло ДТП с участием леговушки и автопоезда.Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, прибывшими на место ДТП сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомашины «Хендэ Солярис» при развороте допустил столкновение с фурой «Мерседес», после чего выехал на полосу встречного движения со съездом на обочину.В результате аварии пострадал 25-летний водитель автомашины «Хендэ Солярис», который с ушибом грудной клетки госпитализирован в ГКБ №36 и 17 летний пассажир, который получил ушибы и после осмотра медиками в ДГКБ № 9 отпущен домой.Водитель фуры пояснил, что он двигался по ЕКАД со стороны развязки дублера Сибирского тракта в сторону ТЭЦ со скоростью 40-50 км/час. Неожиданно водитель легковушки стал резко разворачиваться, он предпринял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.Обе иномарки получили механические повреждения.На дорожно-транспортное происшествие выезжали руководители Госавтоинспекции города Екатеринбурга.