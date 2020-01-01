Новости дня
20:12 | 31.01.2020
Фото: arenda.sin-s.ru
В Екатеринбурге на Уралмаше во время уборки снега будут эвакуировать машины
Разбираться с машинами будут инспекторы ДПС. По словам Кравченко, на официальном сайте администрации района будут заранее публиковать списки улиц, где будет работать снегоуборочная техника. Водителям будет дано достаточно времени, чтобы переставить автомобиль на место, где парковаться разрешено, а машины тех, кто не уберет свой транспорт, будут увозить на штрафстоянку. Следует добавить, что на самих улицах будут установлены предупреждающие знаки.
Также Кравченко отметил, что такие меры являются не репрессиями, а заботой об удобстве и безопасности горожан.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
Сегодня
22:39 | 31.01.2020
На ЕКАД столкнулись легковушка и фура «Монетки»
21:13 | 31.01.2020
В Екатеринбурге за 125 миллионов продают торговый центр
20:44 | 31.01.2020
В Екатеринбурге пройдет турнир по дзюдо «Большой шлем»
19:24 | 31.01.2020
Боксер Евгений Тищенко выступит на турнире в Екатеринбурге
18:34 | 31.01.2020
В Екатеринбурге благоустроят дендропарк на улице Мира
18:17 | 31.01.2020
На выходных свердловчан ожидают снег и метели
17:55 | 31.01.2020
В Краснотурьинске жители жалуются на единороссов
17:50 | 31.01.2020
В Перми будет реализован большой театральный проект, приуроченный к 300-летию города
17:41 | 31.01.2020
Пермяки могут оплатить государственную пошлину прямо в «окнах» МФЦ
17:38 | 31.01.2020
Забастовка врачей в Богдановиче дала результаты
17:13 | 31.01.2020
В Екатеринбурге трамваи не смогут ходить на Вторчермет
17:07 | 31.01.2020
Минздрав РФ назвал лекарства, которыми можно лечить коронавирус
16:58 | 31.01.2020
Пермь будет претендовать на звание «Город трудовой доблести»
16:56 | 31.01.2020
Теперь жители Урала будут отчитываться за «наличку» в аэропорту
16:35 | 31.01.2020
В Нижнем Тагиле разыскивают педофила, напавшего на восьмилетнюю девочку
16:16 | 31.01.2020
В Екатеринбурге в школах не хватает места для будущих первоклассников
15:57 | 31.01.2020
В Екатеринбурге предъявили обвинение уральцу, которого избил следователь
15:43 | 31.01.2020
В столице Урала эвакуировали торговый центр
15:13 | 31.01.2020
В Екатеринбурге выбрали меру пресечения для экс-соратника Ходорковского
14:49 | 31.01.2020
СКР по Свердловской области отправил в психбольницу пенсионера, убившего внука из-за галлюцинаций
14:12 | 31.01.2020
Заболеваемость ОРВИ в Екатеринбурге за неделю выросла на 25%
13:33 | 31.01.2020
В школах Перми пройдет единый день открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей
13:21 | 31.01.2020
За два месяца пермяки купили 8 тысяч транспортных карт
12:56 | 31.01.2020
Цыгане Екатеринбурга обратились к вице-губернатору области
12:49 | 31.01.2020
С начала зимнего содержания снежные полигоны приняли более 562 тысяч кубометров пермского снега
12:43 | 31.01.2020
Первая в России франшиза в области создания технопарков появится в Перми
12:40 | 31.01.2020
В Екатеринбурге профсоюзы выйдут на митинг
12:38 | 31.01.2020
Открылся первый в Пермском районе спортивный детский сад
12:28 | 31.01.2020
Выходные в Перми будут снежными