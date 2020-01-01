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20:12 | 31.01.2020

Фото: arenda.sin-s.ru

В Екатеринбурге на Уралмаше во время уборки снега будут эвакуировать машины

В уральской столице в микрорайоне Уралмаш будут эвакуировать автомобили, мешающие уборке снега, об этом рассказал глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко на своей страничке в Facebook.

Разбираться с машинами будут инспекторы ДПС. По словам Кравченко, на официальном сайте администрации района будут заранее публиковать списки улиц, где будет работать снегоуборочная техника. Водителям будет дано достаточно времени, чтобы переставить автомобиль на место, где парковаться разрешено, а машины тех, кто не уберет свой транспорт, будут увозить на штрафстоянку. Следует добавить, что на самих улицах будут установлены предупреждающие знаки.

Также Кравченко отметил, что такие меры являются не репрессиями, а заботой об удобстве и безопасности горожан.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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