За год в Свердловской области увеличились расходы на ремонт и строительство дорог

19:33 | 31.01.2020

Фото: ksk66.ru

В Свердловской области в 2019 года увеличились расходы на содержание, ремонт, строительство и реконструкцию дорог. Как сообщили в департаменте информполитики, такое заключение сделали в региональном Минфине, подводя итоги исполнения дорожного фонда.



По мнению финансистов, средства были использованы эффективно. Так, объем ассигнований дорожного фонда Свердловской области в 2019 году составил 19,4 миллиарда рублей. Это на 2,7 миллиарда выше первоначально утвержденного прогноза.



В течение года специалистам удалось профинансировать содержание 11 тысяч километров автодорог регионального значения и ввести в эксплуатацию 189 километров автомобильных дорог. Это значение также оказалось выше, чем планировалось изначально.



В 2020 году объем ассигнований дорожного фонда Свердловской области планируют увеличить до 20,8 миллиарда рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»