Боксер Евгений Тищенко выступит на турнире в Екатеринбурге

19:24 | 31.01.2020

Фото: kuban24.tv

В Екатеринбурге на боксерском турнире 7 марта Евгений Тищенко проведет поединок в рамках защиты титула WBO Inter-Continental в первом тяжелом весе, об этом рассказали в пресс-службе RCC Boxing Promotion.



Соперник боксера пока что неизвестен, его определят позже.



На сегодняшний день Тищенко занимает седьмую строчку рейтинга WBO, у него шесть побед на профессиональном ринге. Напомним, что также Евгений является олимпийским чемпионом 2016 года.



Добавим, что 7 марта на ринг также выйдут Магомед Курбанов, Марк Урванов и Евгений Чупраков.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»