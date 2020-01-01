В Краснотурьинске жители жалуются на единороссов

Представители бюджетных сфер и студенты Краснотурьинска жалуются, что их принуждают принимать участие в праймериз «Единой России».Источник ЕАН сообщает, что бюджетников не только сгоняют на голосование, но и требуют фотоотчет.Администрация Краснотурьинска уже распространила список счетных участков, которые будут работать в это воскресенье с 8:00 до 20:00:• Октябрьская, 45, МУП «Управление коммунальным комплексом»;• Ленина, 23, общежитие;• Рюмина, 16, школа № 19;• Рюмина, 15а, политехникум;• Воронцовка, ул.Серова, 29, клуб поселка;• Попова, 76, школа № 24;• ул. Карла Маркса, 22а, Городской дворец культуры;• бульвар Мира, 13, Центр спортивных сооружений.Праймериз «ЕдРа» назначен на 2 февраля. В списке предварительного внутрипартийного голосования числятся глава Ивдельского городского округа Петр Соколюк и директор ООО «Комфорт+» Лариса Зарамышева.Напомним, что довыборы в Законодательное собрание Свердловской области состоятся 17 мая.