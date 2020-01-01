В Екатеринбурге трамваи не смогут ходить на Вторчермет

В воскресенье, 2 февраля, движение трамваев от пересечения улиц Титова – Ферганская до станции «Керамическая» в обоих направлениях будет закрыто.ЕМУП «Гортранс» сообщает, что аварийно-ремонтные работы трамвайных путей на Окружной продлятся с 13:00 до 15:00 по местному времени.Схемы движения общественного транспорта на указанный промежуток времени:Горадминистрация просит заранее планировать свой маршрут на общественном транспорте.