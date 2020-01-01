Теперь жители Урала будут отчитываться за «наличку» в аэропорту

16:56 | 31.01.2020

Фото: yandex.ru

С 1 февраля 2020 года меняются правила перемещения крупных сумм в наличной валюте. Теперь пассажирам необходимо предоставлять документы о происхождении денег.



Пресс-служба Уральского таможенного управления отмечает, что отчетность будет требоваться при наличии у пассажира суммы, превышающей 100 тысяч долларов США налом. В список необходимых документов входит таможенная декларация, а также документ, подтверждающий происхождение валюты: банковские выписки, справки форм 2-НДФЛ и 3-НДФЛ с отметкой налогового органа, решения судов, а также нотариальные документы о вступлении в наследство.



Начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Дмитрий Шишкин рассказал, что в прошлом году средняя сумма при письменном декларировании валюты составляла 40 тысяч долларов США. При этом ежемесячно 1-2 человека перемещали наличную валюту свыше 100 тысяч долларов США. По данным таможенной статистики, в прошлом году в уральских аэропортах пассажиры задекларировали 1,3 млрд рублей. Порядка 600 человек перемещали наличность по правилам. Еще 213 попытались эти правила нарушить, и в итоге привлечены к административной ответственности (двое – к уголовной).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»