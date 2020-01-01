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16:35 | 31.01.2020

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле разыскивают педофила, напавшего на восьмилетнюю девочку

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции составили фоторобот педофила, напавшего на восьмилетнюю девочку, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

На вид подозреваемому 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см, тёмно-русые волосы, лицо овальное. Был одет в тёмно-синие джинсы, черный короткий пуховик, туфли и вязаную шапку.

По словам руководителя следственного отдела СК Петра Понявина, уголовное дело возбуждено по по ч. 4 ст. 132 УК РФ (Действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).

Напомним, преступник напал на девочку 3 января в 14:00 по местному времени. В подъезде дома на Матросова, 22 в Нижнем Тагиле подстерег ребенка и начал приставать. Если вы знаете этого человека — звоните в 02 или по телефонам +7 (3435) 97-60-02 или +7 (3435) 97-69-31.

В Нижнем Тагиле разыскивают педофила, напавшего на восьмилетнюю девочку

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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