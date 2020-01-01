В Екатеринбурге в школах не хватает места для будущих первоклассников

16:16 | 31.01.2020

Фото: yandex.ru

В 49 школах Екатеринбурга количество заявлений от будущих первоклассников в школу превысило количество мест. Всего подано 11,5 тысяч заявлений.



Сообщается, что в школах №№ 12, 16, 19, 23, 25, 35 мест для первоклассников больше нет. Всего свободных мест для первоклассников осталось 5293.



Напомним, новшеством приемной кампании в этом году стала разбивка по административным районам. С 29 января был организован прием заявлений для жителей Верх-Исетского, Ленинского и Чкаловского районов уральской столицы, с 30 числа - Орджоникидзевского и Железнодорожного районов, с 31 – Кировского и Октябрьского. Прием заявлений будет организован включительно до 30 июня текущего года, в том числе и для детей, имеющих право на получение мест в муниципальных образовательных учреждениях в первоочередном порядке, и детей, имеющих право преимущественного приема.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»