Новости дня
15:57 | 31.01.2020
Фото: newdaynews.ru
В Екатеринбурге предъявили обвинение уральцу, которого избил следователь
Напомним, инцидент произошел в начале сентября 2019 года на заправке «Газпром». Тогда повздорили двое мужчин: Артем Халилов, заместитель руководителя СО по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СК РФ по Свердловской области, и Антон Истомин, которого сейчас ждет допрос у следователей. Со слов Истомина, после перепалки Халилов угрожал, толкал, а потом и вовсе схватил за горло и начал душить оппонента. Антон испугался, взял из машины складной нож в качестве утяжелителя, как он сам заявил, и вернулся к обидчику, чтобы объяснить, что его поведение недопустимо. После этого события было возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (Угроза убийством).
Антон рассказал, что уже прошла серия допросов, проведена экспертиза ножа (его признали туристическим), повторно исследовали следы удушения, выясняли не засосы ли это и не мог ли Истомин сам себе нанести эти увечья.
Также молодой человек намерен оспорить некоторые результаты экспертизы здоровья, в которых говорится, что якобы парень страдал от энуреза и компьютерной зависимости. «В итоге мне выдвинули обвинение по ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством). Я якобы приставлял нож к горлу Халилова. Что Халилов в этот момент уговаривал меня не убивать его из-за такой пустяковой ссоры. Что я высказывал слова убийства, что я его сейчас убью здесь на месте. Я такого не говорил», – возмущенно рассказывает мужчина. Он также дополнил, что его заявление, которое он написал на Халилова после конфликта, попросту приобщили к уголовному делу.
В феврале Истомина допросят в качестве обвиняемого. По предположению адвоката молодого человека Елены Афанасьевой, в марте может начаться суд по этому делу.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:34 | 31.01.2020
В Екатеринбурге благоустроят дендропарк на улице Мира
18:17 | 31.01.2020
На выходных свердловчан ожидают снег и метели
17:55 | 31.01.2020
В Краснотурьинске жители жалуются на единороссов
17:50 | 31.01.2020
В Перми будет реализован большой театральный проект, приуроченный к 300-летию города
17:41 | 31.01.2020
Пермяки могут оплатить государственную пошлину прямо в «окнах» МФЦ
17:38 | 31.01.2020
Забастовка врачей в Богдановиче дала результаты
17:13 | 31.01.2020
В Екатеринбурге трамваи не смогут ходить на Вторчермет
17:07 | 31.01.2020
Минздрав РФ назвал лекарства, которыми можно лечить коронавирус
16:58 | 31.01.2020
Пермь будет претендовать на звание «Город трудовой доблести»
16:56 | 31.01.2020
Теперь жители Урала будут отчитываться за «наличку» в аэропорту
16:35 | 31.01.2020
В Нижнем Тагиле разыскивают педофила, напавшего на восьмилетнюю девочку
16:16 | 31.01.2020
В Екатеринбурге в школах не хватает места для будущих первоклассников
15:57 | 31.01.2020
В Екатеринбурге предъявили обвинение уральцу, которого избил следователь
15:43 | 31.01.2020
В столице Урала эвакуировали торговый центр
15:13 | 31.01.2020
В Екатеринбурге выбрали меру пресечения для экс-соратника Ходорковского
14:49 | 31.01.2020
СКР по Свердловской области отправил в психбольницу пенсионера, убившего внука из-за галлюцинаций
14:12 | 31.01.2020
Заболеваемость ОРВИ в Екатеринбурге за неделю выросла на 25%
13:33 | 31.01.2020
В школах Перми пройдет единый день открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей
13:21 | 31.01.2020
За два месяца пермяки купили 8 тысяч транспортных карт
12:56 | 31.01.2020
Цыгане Екатеринбурга обратились к вице-губернатору области
12:49 | 31.01.2020
С начала зимнего содержания снежные полигоны приняли более 562 тысяч кубометров пермского снега
12:43 | 31.01.2020
Первая в России франшиза в области создания технопарков появится в Перми
12:40 | 31.01.2020
В Екатеринбурге профсоюзы выйдут на митинг
12:38 | 31.01.2020
Открылся первый в Пермском районе спортивный детский сад
12:28 | 31.01.2020
Выходные в Перми будут снежными
12:24 | 31.01.2020
Приставы забрали у екатеринбуржца иномарку из-за долгов
12:16 | 31.01.2020
В Екатеринбурге обследовали двух пациентов с подозрением на коронавирус
11:42 | 31.01.2020
На трассе Пермь – Екатеринбург автомобиль насмерть сбил женщину
11:31 | 31.01.2020
В Екатеринбурге с 1 февраля автобус №060 изменит маршрут
11:25 | 31.01.2020
Сотрудники ГИБДД потребовали от владельцев маршруток в Екатеринбурге не ставить транспорт во дворах
11:20 | 31.01.2020
В Каменске-Уральском горящий мусор вывел на улицу 26 человек