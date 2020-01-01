В Екатеринбурге предъявили обвинение уральцу, которого избил следователь

15:57 | 31.01.2020

Фото: newdaynews.ru

Уральцу выдвинули обвинение в угрозе убийством в адрес следователя.



Напомним, инцидент произошел в начале сентября 2019 года на заправке «Газпром». Тогда повздорили двое мужчин: Артем Халилов, заместитель руководителя СО по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СК РФ по Свердловской области, и Антон Истомин, которого сейчас ждет допрос у следователей. Со слов Истомина, после перепалки Халилов угрожал, толкал, а потом и вовсе схватил за горло и начал душить оппонента. Антон испугался, взял из машины складной нож в качестве утяжелителя, как он сам заявил, и вернулся к обидчику, чтобы объяснить, что его поведение недопустимо. После этого события было возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (Угроза убийством).



Антон рассказал, что уже прошла серия допросов, проведена экспертиза ножа (его признали туристическим), повторно исследовали следы удушения, выясняли не засосы ли это и не мог ли Истомин сам себе нанести эти увечья.



Также молодой человек намерен оспорить некоторые результаты экспертизы здоровья, в которых говорится, что якобы парень страдал от энуреза и компьютерной зависимости. «В итоге мне выдвинули обвинение по ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством). Я якобы приставлял нож к горлу Халилова. Что Халилов в этот момент уговаривал меня не убивать его из-за такой пустяковой ссоры. Что я высказывал слова убийства, что я его сейчас убью здесь на месте. Я такого не говорил», – возмущенно рассказывает мужчина. Он также дополнил, что его заявление, которое он написал на Халилова после конфликта, попросту приобщили к уголовному делу.



В феврале Истомина допросят в качестве обвиняемого. По предположению адвоката молодого человека Елены Афанасьевой, в марте может начаться суд по этому делу.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»