В столице Урала эвакуировали торговый центр

15:43 | 31.01.2020

Фото: vk.com

В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ "Фан-Фан".



По предварительным данным, в здании пожар. Посетители пребывают в панике. Официальной информации пока нет.



"Вечерние ведомости" следит за развитием событий.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»