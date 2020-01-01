В Екатеринбурге выбрали меру пресечения для экс-соратника Ходорковского

15:13 | 31.01.2020

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В Ленинском районном суде Екатеринбурга завершились прения по делу экс-координатора свердловского отделения «Открытой России», спонсируемого Михаилом Ходорковским, Максима Верникова.



Напомним, за сотрудничество с «Открытой Россией» Верников дважды привлекался к административной ответственности. Тогда за членство в нежелательной на территории России организации молодой человек получил штрафы в размере пять и семь тысяч рублей.



В этот раз следствие, длившееся еще с прошлого года, завершилось 300 часами обязательных работ, назначенными Максиму Верникову. Отметим, обвинитель заявлял о работе экс-координатора на нежелательную иностранную организацию. Однако защита настаивает на том, что российская «Открытая Россия» и нежелательная Open Russia — разные организации и создателем российской организации не являлся Ходорковский. В любом случае Верников заявил, что сложил с себя полномочия координатора в феврале 2018 года, а задержан был в марте.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»