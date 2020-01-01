СКР по Свердловской области отправил в психбольницу пенсионера, убившего внука из-за галлюцинаций

14:49 | 31.01.2020

Фото: eanews.ru

Следствие отправило в психбольницу 67-летнего жителя Заречного, который убил своего внука и пытался похитить двух детей.



Пресс-служба регионального управления СКР напоминает, что инцидент произошел 29 марта 2019 года. Пенсионер, будучи в алкогольном опьянении, зарезал своего двухлетнего внука на глазах у его семилетнего старшего брата. После этого он посадил своего пятилетнего внука и его друга в машину и отвез на трассу Екатеринбург – Нижний Тагил.



Психиатрическая экспертиза установила, что у мужчины возникло временное психическое расстройство, сопровождающееся галлюцинациями. В сообщении отмечается, что он представляет социальную опасность для себя и окружающих лиц, в связи с чем нуждается в применении к нему принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь.



Теперь суд должен решить вопрос о помещении его в психбольницу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»