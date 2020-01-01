Полиция возбудила уголовное дело по факту вырубки деревьев в Малом Истоке

14:31 | 31.01.2020

По факту вырубки порядка 20 деревьев на улице Трактовой в Екатеринбурге около магазина «Светофор» возбуждено уголовное дело. Как сообщили корреспонденту veved.ru в отделении по связям со СМИ городского УМВД, дело возбуждено и расследуется по ч.3 ст.260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



По данным издания, дело расследует следователь отдела полиции №6 УМВД. Сотрудники полиции ищут граждан, которые могли стать свидетелями вырубки деревьев, и запечатлеть рабочих или технику, которая вывозила спиленные деревья в первой половине ноября 2019 года.



Напомним, что о вырубке деревьев в Малом Истоке стало известно от местных жителей. В ноябре 2019 г. в помещении бывшего овощехранилища на ул. Трактовой 31/4 открылся сетевой магазин «Светофор», а в преддверии открытия полосу из деревьев и кустарников протяженностью около 30 метров, которая отделяла тротуар от дороги, вырубили неизвестные. После публикации на сайте «Вечерних ведомостей» сотрудники мэрии оперативно выехали на место, зафиксировав факт незаконной рубки – выяснилось, что заявлений на оформление разрешающих документов на снос зеленых насаждений не поступало.



Администрация Екатеринбурга и природоохранная прокуратура по факту незаконной вырубки обратились в полицию, сотрудники которой и возбудили уголовное дело. Редакция veved.ru будет следить за ходом расследования.

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