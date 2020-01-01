Зампрокурора Свердловской области, фигурировавшего в деле Бусылко, уволили

14:26 | 31.01.2020

Фото: eanews.ru

Заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков, фигурировавший в уголовном деле экс-замглавы регионального управления СКР Михаила Бусылко, уволен, пишет «Коммерсантъ».



В пресс-службе ведомства эту информацию пока не подтверждают, заявляя, что Дмитрий Чуличков находится в отпуске.



Напомним, сейчас экс-силовик Бусылко находится под домашним арестом по подозрению во взяточничестве.



У зампрокурора прошли обыски, он был отстранен от исполнения служебных обязанностей, началась служебная проверка.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»