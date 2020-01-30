Заболеваемость ОРВИ в Екатеринбурге за неделю выросла на 25%

14:12 | 31.01.2020

Фото: oblgazeta.ru

В Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на 25%. К сегодняшнему дню уже зарегистрировано 27,6 тысяч случаев. К концу прошлой недели было отмечено лишь 13.7 тысяч больных.



Пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора отмечается, что ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Екатеринбурге оценивается как спокойная и эпидемический порог и среднемноголетние показатели не превышены.



Напомним, к 24 января из-за ОРЗ закрылись два детсада, частично приостановлен образовательный процесс в 109 дошкольных учреждениях, закрыто 119 детских групп. Также на карантин закрылись 35 классов в 22 школах.



Отметим, что в регионе, помимо прочего, продолжается профилактика в отношении китайского вируса коронавируса. «На территории Свердловской области в настоящий момент случаев заражения новым коронавирусом не зафиксировано», - говорится в сообщении ведомства.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»