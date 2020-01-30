В Свердловской области в нескольких населенных пунктах отключили электричество

14:01 | 31.01.2020

Фото: oblgazeta.ru

Несколько населенных пунктов Горноуральского городского округа остались без электричества. Восстановительными работами занимается «Россети Урал».



Пресс-служба «МРСК Урал» отмечает, что без сети остались посёлки Серебрянка, Северка, село Верхняя Ослянка, а также деревни Нижняя Ослянка и Заречная. В общей сложности без электричества сидят около тысячи человек.



В населенные пункты уже направлены оперативно-выездные бригады «Россети Урал» и спецтехника. Организован осмотр линии ВЛ 10 кВ для освобождения её от гололёда.



На время аварийно-восстановительных работ для подключения социально-значимых объектов задействовано два резервных источника энергоснабжения общей мощностью 420 кВт.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»