В Свердловской области осужден уралец, который поджег слепого инвалида-пенсионера

13:20 | 31.01.2020

Фото: Прокуратура Свердловской области

Сегодня Свердловский областной суд приговорил 24-летнего жителя Камышлова Вячеслава Шипицына к 17 годам колонии строгого режима за жестокое убийство слепого пенсионера, проживавшего с бабушкой преступника.



На заседании присутствовала и мать обвиняемого, которая искренне удивлена такому поведению сына, ведь до этого он всегда помогал и бабушке, и ее сожителю. Николая (погибшего – прим.ред), как отмечает мать, он носил на руках в баню.



Напомним, инцидент произошел в феврале прошлого года в деревне Шипицина Камышловского района. В день инцидента убийца пришел в дом бабушке и помогал отремонтировать печь. Помимо проживающих там бабушки и убитого в доме присутствовал и дядя Шипицына. После проделанной работы молодой человек выпил и ушел домой. Но вернулся, потому что оставил у родственников свой телефон. Парень вернулся и увидел, что во дворе за оградой без одежды лежит сожитель его бабушки (которой в момент инцидента дома не было, – прим. ред.), а в доме пахло бензином и гарью. Дядя сообщил Шипицыну, что инвалид сам вышел во двор, облил себя бензином и поджег одежду.



Однако уже в марте, когда Вячеслав проходил в качестве обвиняемого, во время допроса он рассказал следователям, что в день инцидента он уходил на колонку за водой, а по возвращении увидел, что инвалид испражнился в кровать, из-за чего в доме стоял неприятный запах. На фоне этого между мужчинами произошел конфликт, после которого обвиняемый выволок инвалида во двор, облил рукав пенсионера бензином из пластиковой бутылки, затем бросил спичку.



Потерпевший погиб в больнице: у него были ожоги второй-третьей степени на 60-65% тела. Помимо прочего, тепловое воздействие повредило дыхательные пути, что вызвало травматический ожоговый шок.



«Я давал правильные объяснения, пока у меня явку не стали брать под давлением спустя месяц. У них с моим дядей конфликт произошел. Я в этот момент ушел. С обвинением не согласен», – заявил он в зале суда.



Суд признал Шипицина виновным по пунктам «в», «д» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство с особой жестокостью, совершенное с использованием беспомощного состояния потерпевшего». Первые 5 лет от своего от срока лишения свободы мужчина проведет в тюрьме, остальные 12 – в колонии строгого режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»