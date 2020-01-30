Цыгане Екатеринбурга обратились к вице-губернатору области

12:56 | 31.01.2020

Фото: newdaynews.ru

Делегация от Цыганского поселка отправилась к вице-губернатору Свердловской области Сергею Бидонько с вопросом о сносе их жилищ.



Чиновник написал у себя в инстаграме, что встретился накануне с представителем цыганской общины Геной Виноградовым и руководителем Екатеринбургской цыганской национально-культурной автономии Яном Соколом. Также на встрече присутствовал замруководителя федерального агентства по делам национальностей Михаил Мишин, городские и областные чиновники.



Бидонько написал, что на мероприятии обсудили возможности оформления прав на землю и строения, в которых живет уже е первое поколение цыган. Также было запланировано создание при Консультативном совете по делам национальностей региона рабочей группы. В нее войдут представители цыганской общины, министерств социального блока, мэрии. Это позволит не только упорядочить работу и взаимодействие с общинами, но и давать юридические консультации по правовым вопросам.



Кроме того, Михаил Мишин обратил внимание представителей цыганской общественности на соблюдение родителями обязанностей по воспитанию детей, в том числе получению детьми общего образования.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»