Приставы забрали у екатеринбуржца иномарку из-за долгов

12:24 | 31.01.2020

Фото: УФССП по Свердловской области

В Екатеринбурге приставы конфисковали у уральца «Ауди» из-за долга перед банком в 700 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области, должник укрывался от уплаты долгов и скрывал автомобиль.



Кроссовер Audi Q5 приставы нашли на стоянке возле дома мужчины. Они погрузили автомобиль на эвакуатор и отвезли взыскателю на хранение.



Если мужчина сможет оплатить долг в установленный срок, то сможет забрать машину обратно. Если нет, то иномарка будет продана с торгов новому владельцу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»